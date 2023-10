O jogo em Milão é muito importante para o Benfica após a derrota inesperada (0-2) em casa, na estreia da Champions, com o Salzburgo. Jogar ao ataque para conquistar pontos é, por isso, fundamental para Roger Schmidt.



A moral do grupo está em alta depois da vitória (1-0) na Liga com o FC Porto. Uma motivação extra que o técnico alemão quer ver transportada para o jogo diante do finalista vencido da Champions na temporada passada.









Ver comentários