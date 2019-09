Benfica arranca Taça da Liga com empate frente ao Vitória de Guimarães

O Benfica entrou na Taça da Liga com um empate em casa frente ao V. Guimarães (0-0). Os minhotos foram melhores diante das águias, que apostaram de início em seis jogadores da formação.



Foram várias as mudanças nas duas equipas face aos jogos da Liga. A juventude encarnada quase nunca se superiorizou ao conjunto minhoto, que teve o controlo do jogo mas não só. Nos primeiros 10 minutos, Davidson e Rochinha estiveram muito perto de marcar e já em cima do intervalo o V. Guimarães atirou três bolas aos ferros.





O Benfica, só por uma vez, dispôs de uma chance de golo, quando Jardel atirou de cabeça perto da baliza de Douglas.A palestra de Lage ao intervalo não resultou e o Benfica voltou a entrar sem ritmo e muito desatento. Muitos erros e desposicionamentos defensivos deixavam os avançados minhotos sempre perto do golo.Ivo Vieira mexeu na equipa para dar ainda mais acutilância ao ataque, sentindo que o adversário não conseguia fazer mossa.O guarda-redes russo Zlobin, em estreia, esteve seguro a remates de Davidson e Rochinha. Do outro lado, o Benfica assustou duas vezes, já com Rafa Silva em campo. Primeiro o extremo rematou sem oposição, na área, com a bola a embater em Pedro Henriques. Depois, Seferovic, em excelente posição, a cabecear ao lado.O nulo castiga mais o V. Guimarães, que jogou quase sempre melhor do que o Benfica e que teve as chances mais soberanas em toda a partida.O técnico Bruno Lage pediu calma aos adeptos que assobiaram a equipa no final do jogo, descontentes com o empate frente ao V. Guimarães. Já quando o árbitro apitou para o descanso a contestação à prestação dos jogadores fez-se ouvir nas bancadas do Estádio da Luz.

ANÁLISE

+ Dinâmica minhota

Com seis alterações no onze face ao último jogo, o V. Guimarães chegou à Luz para vencer. Segurança defensiva e avançados venenosos colocaram a nu a inexperiência de alguns jogadores do Benfica. Ivo Vieira tem um plantel capaz de ir longe esta temporada.



- Laterais ‘tenrinhos’

Nuno e Tomás Tavares foram dois dos jovens lançados por Bruno Lage. No plano defensivo estiveram várias vezes desalinhados com os centrais Jardel e Rúben Dias. Do lado direito, Tomás ainda teve bons pormenores no apoio ao ataque. A rever.



Penálti por marcar?

Num jogo fácil de dirigir, Rui Costa teve um lance em que parece não ter decidido bem. Aos 30’, Mikel salta com Rúben Dias na área vimaranense e atinge com o cotovelo o central do Benfica na cara. Uma vez que o jogo não teve VAR o lance seguiu.?