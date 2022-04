Benfica arrasa e ganha título europeu

À quarta tentativa e com goleada. Foi assim que o Benfica esmagou esta segunda-feira o Salzburgo na final da Youth League (competição sub-19 da UEFA).Milhares de benfiquistas lotaram o pequeno Estádio de Colovray, em Nyon (Suíça), e viram a equipa ser avassaladora do primeiro ao último minuto. Martim Neto e o ‘reforço’ Henrique Araújo deixaram a marca nos primeiros 15’ com golos de grande nível coletivo. Os austríacos assustaram aqui ou ali o guarda-redes André Gomes, que esteve sempre seguro. No 2º tempo houve novo assomo de qualidade e superioridade das águias. N’Dour, Henrique Araújo (mais dois) e Luís Semedo massacraram ainda mais a equipa que tinha dado 5-0 ao Atl. Madrid nas ‘meias’.O Benfica consegue o título após três finais perdidas e iguala o feito do FC Porto (conquistou o troféu em 2019). Os dragões estão a aproveitar a qualidade desses miúdos. Agora, cabe aos dirigentes da Luz apostar numa geração de grande valor, com Tomás Araújo, Martim Neto, Diego Moreira e Henrique Araújo, entre outros."É um troféu muito importante para o clube mostrar a sua força na Europa. ", disse Henrique Araújo. "Está demonstrada a qualidade que temos no Seixal se alguém tivesse dúvidas", destacou o técnico Luís Castro.Rui Costa e o técnico da equipa principal Nélson Veríssimo marcaram presença esta segunda-feira em Nyon para assistir à final. O presidente do Benfica almoçou mesmo com a equipa antes do jogo."Dito e feito." Escreveu nas redes sociais João Félix. Dias antes, o português mandou uma mensagem ao irmão Hugo (entrou no 2º tempo). "Vinguem-se de 16/17",em alusão à final perdida pelas águias, onde pontificava o avançado do Atl. Madrid.O Benfica joga com o Peñarol (vencedor da Libertadores sub-20), em agosto, para a disputa da primeira Taça Internacional Sub-20, no Estádio Centenario, no Uruguai.A expulsão de Samuel Soares na meia-final abriu caminho à chamada. Dispôs de quatro chances e marcou três golos. Um verdadeiro matador a pedir outros voos.Um desequilibrador. Tem técnica, tem classe, tem chegada à baliza adversária. Fez um golo logo a abrir e uma assistência para o 2-0. À atenção de Roger Schmidt.