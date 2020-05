Benfica arrisca perder cinco milhões de euros com Nélson Semedo

O Benfica arrisca perder 5 milhões de euros se, até ao fim desta temporada, Nélson Semedo não cumprir mais 13 jogos ao serviço do Barcelona em que alinhe, pelo menos, 45 minutos em cada um deles. As águias encaixam o montante referido se o lateral-direito chegar às 100 partidas pelos catalães com, no mínimo, uma parte completa. Até hoje, conta 87.

Além dos 30,6 M € pagos à cabeça no verã...

