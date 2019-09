Benfica ataca benefícios ao FC Porto no campeonato

Pela terceira jornada consecutiva, terceiro erro de árbitros e VAR incompreensíveis em benefício do FC Porto. Depois da expulsão do jogador do V. Guimarães, do penálti-fantasma contra o Portimonense, ontem [domingo] um penálti indiscutível com respetiva expulsão de um jogador do FC Porto ficou por marcar." A revolta do Benfica contra a arbitragem dos jogos do rival surge na ‘News Benfica’.O clube da Luz aponta para os erros dos árbitros e VAR nos jogos do FC Porto, recordando os "10 pontos a mais" que, segundo as águias, os dragões obtiveram na Liga em consequência de benefícios dos árbitros."Ontem [domingo], a imagem do jogador do Santa Clara [Fábio Cardoso após lance com Uribe] a sangrar e o árbitro a dar indicação para o jogo continuar, como se nada se tivesse passado (...) – não acham que já é demais?", escreveu o Benfica no seu site.As águias queixam-se de que o FC Porto foi beneficiado, para além do jogo com o Santa Clara (arbitrado por Luís Godinho e com Rui Oliveira no VAR), em mais duas partidas: na expulsão de Tapsoba (V. Guimarães) no 1º minuto de jogo e o penálti inexistente (bola bateu no peito e não no braço) de Jadson no Portimonense-FC Porto. Os dragões venceram por 3-0 e 3-2 respetivamente.O Benfica avançou esta segunga-feira que a casa do clube em Braga "voltou a ser vandalizada"."Depois de terem sido partidos todos os vidros no último mês, agora foi atirada tinta para toda a fachada", escrevem os encarnados no seu site, partilhando imagens do prejuízo. Esta não é a primeira vez que esta casa dos encarnados, situada na rua de São Vicente, é atacada.As autoridades continuam em campo a tentar identificar os autores do vandalismo.