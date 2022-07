O Benfica continua ativo no mercado e novos reforços devem chegar à Luz em breve. O CM sabe que os responsáveis do clube estão muito atentos a jogadores que estão a competir na Liga francesa.



Um guarda-redes, um médio e um avançado são as prioridades identificadas por Schmidt.



A lista de jogadores sinalizados é vasta e engloba várias ligas.









