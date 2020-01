Benfica aumenta fosso financeiro

O Benfica é o 24º clube europeus com mais receitas.O Money League, estudo que a Deloitte faz anualmente, atribui 197,6 milhões de faturação aos encarnados na época 2018/19. Um montante que não inclui as transferências com jogadores.As águias subiram seis posições no ranking elaborado pela consultora face ao ano anterior e são uma das quatro equipas no top 30 que não competem nas cinco grandes ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Ajax (Holanda, 23º), Zenit (Rússia, 28º) e FC Porto (29º) são os restantes.Os dragões beneficiaram do bom desempenho na Liga dos Campeões para conseguir entrar na restrita lista, um feito que o Sporting voltou a falhar. Com o mercado televisivo, que a nível europeu é responsável por 40% das receitas, sem grande margem de crescimento na próxima década, os clubes portugueses estão ainda mais dependentes da Europa.Os leões, que esta época ficaram de fora da Champions, vão ver o fosso para o Benfica agravar-se no estudo relativo à época em curso. Isto porque, mesmo com a eliminação na fase de grupos, os encarnados já amealharam quase 48 milhões de euros com a Liga dos Campeões.O o Sporting arrecadou à volta de nove milhões com a Liga Europa. As duas equipas podem aumentar o ‘bolo’ na fase a eliminar da Liga Europa - os 16 avos de final arrancam em fevereiro. Na melhor das hipóteses, a vitória rende 12,5 milhões.O Ath. Paranaense está disposto a fazer baixar o preço de Bruno Guimarães (22 anos). A imprensa brasileira dá conta que o clube do médio aceita 25 milhões de euros ficando com 20% de uma futura venda.A proposta inicial do Benfica não foi além dos 20 milhões e 10% de uma futura venda.Ainda não foi esta terça-feira que Gedson Fernandes foi confirmado como reforço dos ingleses do Tottenham.O ainda médio das águias realizou testes médicos ,mas esta terça-feira, até ao fecho desta edição, Benfica e Tottenham ainda não tinham chegado a um acordo final para o empréstimo do médio.