O Benfica vai avançar com tudo para a contratação do alemão Mario Gotze (PSV), apurou o Correio da Manhã. Roger Schmidt, técnico que vai orientar as águias em 2022/2023, já convenceu Rui Costa a tudo fazer para contratar o internacional germânico de 29 anos.



Mário Gotze é um médio ofensivo que pode jogar nas costas do avançado, mas também numa das fixas do terreno.









