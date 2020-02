Jardel contraiu uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito, lesão que consta no boletim clínico revelado esta quarta-feira pelo site do Benfica.O capitão dos encarnados contraiu o problema físico durante a partida frente ao Famalicão, na terça-feira, tendo sido rendido no jogo ao intervalo. Ferro entrou para o seu lugar.O central brasileiro, de 33 anos, conta 10 encontros oficiais disputados na presente temporada.