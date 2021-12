Benfica bate o Famalicão por 4-1 em noite mágica de Darwin

Golos madrugadores e um Darwin Núñez inspirado deram ao Benfica um triunfo por números gordos, que não traduzem algumas dificuldades que a equipa encontrou em Famalicão, nomeadamente no primeiro tempo.Embalado e motivado depois de assegurar a presença nos ‘oitavos’ da Champions, o Benfica e Darwin Núñez entraram a todo o gás. O uruguaio foi uma lança afiada na defesa famalicense nos primeiros 15 minutos. Primeiro, um trabalho individual impecável antes do remate colocado à entrada da área. Estava feito o primeiro. Minutos depois o 2-0, após um lance rápido das águias que começou em André Almeida. Depois Rafa, ao tentar passar a bola por cima do guarda-redes contrário encontrou Darwin, que fez o mais fácil.A partir daí acabou-se a confiança da Champions e surgiu o apagamento da derrota no dérbi com o Sporting. O Benfica recuou, permitiu as investidas do Famalicão e acabou por sofrer um golo, por Bruno Rodrigues. A equipa da casa teve várias chances para reverter o mau início. Banza foi uma constante dor de cabeça para as águias, que não conseguiam controlar, nem tão pouco chegar com perigo à baliza minhota (remate de Weigl perto do descanso foi a exceção).Jesus mudou ao intervalo (tinha de mudar). Fez entrar Taarabt e Gilberto nos lugares dos apagados Seferovic e Diogo Gonçalves. E, logo a abrir, surgiu o terceiro golo do Benfica, que voltou à tranquilidade. Rafa marcou após grande assistência do médio marroquino.A partir daí (e faltava quase toda a segunda parte) o jogo teve pouca história. O Famalicão não conseguiu voltar a repetir o que tinha feito e o Benfica passou a jogar tranquilo, com mais posse e com mais perigo nas saídas. E foi novamente num desses momentos que Darwin concluiu o hat trick.Vitória inquestionável das águias, que quarta-feira têm uma ‘final’ em casa como Sp. Covilhã para a Liga.Tomás Araújo, central da equipa B, foi convocado por Jorge Jesus, mas acabou por ser preterido da ficha e viu o jogo da bancada.O ucraniano Yaremchuk, que saiu com queixas no jogo com o Dínamo Kiev para a Champions, não foi dado como apto e não viajou para o Minho.O Benfica e o Sporting conhecem esta segunda-feira os respetivos adversários nos oitavos de final da Champions. O sorteio tem início, na Suíça, às 11h00.Darwin está num grande momento. Marcou três golos e já leva 11 na Liga. É certo que três deles foram contra uma equipa com nove atletas, mas a qualidade está lá, que o digam o Barcelona e o Bayern.Diogo Gonçalves surgiu no lugar de Gilberto, um dos destaques no jogo da Champions. Logo a abrir, viu um cartão amarelo num lance desnecessário. Contribuiu e muito para uma má exibição.Rigoroso a abrir no plano disciplinar com o amarelo a Diogo Gonçalves e mal a mostrar cartão a Ivo Rodrigues por reclamar falta inexistente do Famalicão. Lance de difícil análise entre Odysseas e Ivo Rodrigues aos 31’ na área encarnada.- o Está mais moralizado do que nunca. Descido no relvado fez várias arrancadas tipo gazela que espalharam o pânico na defesa adversária. Fez três golos: o primeiro foi de craque.– Sofreu um golo e fez uma defesa que evitou o empate ainda na primeira parte. Seguro.– Regressou à titularidade e não fez um bom jogo nos 45’ que esteve em campo. Amarelado aos 3’.– Inteligente a lançar Rafa no 2-0. Limitado nas transições defensivas. Em breve vai levar com um dos melhores jogadores da Liga (Luis Díaz). Como será?– Continua numa forma estupenda no que a cortes diz respeito. É o líder da defesa. Inultrapassável.– Sentiu dificuldades com Ivo Rodrigues mas valeu-se do jogo posicional para tapar o flanco.– Esteve menos em jogo do que é habitual mas ainda assim protagonizou duas jogadas de belo efeito.– O centrocampista alemão parece que joga de pantufas. Menos rijo do que os habituais trincos, joga muito na antecipação à jogada.– Transportador de jogo por excelência, o internacional português precisa de colocar mais vigor nas bolas disputadas na força.– Esteve nos quatro golos. Excelente entendimento com Darwin nas jogadas que decidiram a partida.– O avançado helvético jogou muito pouco na única parte em que esteve em jogo. Pouco confiante.– Moralizado por integrar a equipa da semana da Champions, fez melhor do que o colega que rendeu.– É o jogador dos passes de risco. Muitos passes são intercetados? São. Mas quando passam são obras de jogadores predestinados. Foi o que fez em dois golos.– Não mexeu no jogo, perdeu lances próprios de quem não estava motivado.– Aproveita ao máximo todos os minutos que lhe dão para mostrar que é aposta para o futuro.– Não comprometeu a fechar a esquerda.