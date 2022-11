Só falta assinar. Rafa Silva e o Benfica têm a renovação acertada, com as águias a pagarem, em salários, 5 milhões de euros anuais (brutos) ao extremo de 29 anos, apurou o CM.



O jogador tem contrato até 2024, mas Rui Costa já esteve reunido com o empresário António Araújo para finalizar os detalhes do contrato.









