Benfica caiu pela quinta vez nos 'quartos' em cinco presenças na Liga dos Campeões

O Benfica caiu esta quarta-feira pela quinta vez, em cinco presenças, nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar 3-3 no reduto do Liverpool, depois de ter perdido por 3-1 na Luz.

Desde que a Taça dos Campeões Europeus se 'transformou' em 'Champions', a partir de 1992/93, os 'encarnados' nunca ultrapassaram esta barreira, repetindo em 2021/22 o que já haviam vivido em 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16.

Na lista de 'carrascos' das 'águias', os ingleses do Liverpool juntam-se aos italianos do AC Milan (1994/95), aos espanhóis do FC Barcelona (2005/06), aos compatriotas do Chelsea (2011/12) e aos alemães do Bayern Munique (2015/16).

Os 'quartos' não são, aliás, um 'problema' apenas do Benfica, mas de todo o futebol português, já que, em 30 temporadas na 'era Champions', as equipas lusas só ultrapassaram uma de 12 eliminatórias, sendo que só 'águias' e 'dragões' atingiram este patamar.

A vitória do FC Porto sobre o Lyon (2-0 em casa e 2-2 fora) há quase duas décadas, em 2003/04, rumo ao seu segundo título europeu, é a exceção, ao que não será estranho o facto de ter sido o único duelo com um conjunto fora do 'top 4' europeu.

Nas seis restantes presenças, os 'azuis e brancos' foram afastados pelos ingleses do Manchester United (1996/97 e 2008/09), do Liverpool (2018/19) e do Chelsea (2020/21) e pelos alemães do Bayern Munique (1999/00 e 2014/15).

Antes de 1992/93, o Benfica esteve por 13 vezes nos 'quartos' e conseguiu dois títulos, em 1960/61 e 1961/62, mais cinco presenças na final (1962/63, 1964/65, 1967/68, 1987/88 e 1989/90) e uma nas 'meias' (1971/72).