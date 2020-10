O Benfica foi punido com um jogo de interdição do Estádio da Luz e multado em 10.200 euros, na sequência de situações ocorridas no encontro com o Gil Vicente da temporada passada.







De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em causa está a "prática de infração disciplinar" e "inobservância de outros deveres" relacionados com o Regulamento da Prevenção da Violência e Manual do Oficial de Ligação aos Adeptos.