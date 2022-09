O Benfica chamou de urgência o seu antigo diretor clínico para acompanhar a recuperação de Lucas Veríssimo. No arranque da época, Ricardo Antunes foi substituído à frente do departamento médico pelo espanhol Lluís Til Pérez, que já tinha estado na Luz.



Uma das decisões de Til Pérez, como o Mais Sport avançou, foi substituir o fisioterapeuta que acompanhava Lucas Veríssimo na recuperação à grave lesão sofrida no joelho direito.









