Rui Costa e Rui Pedro Braz, responsáveis pelas operações de mercado do futebol do Benfica, definiram uma nova estratégia que tem como objetivo evitar a venda de Gonçalo Ramos. Esse plano passa por fazer dinheiro com a alienação de outro tipo de jogadores, preservando dessa forma a continuidade de um futebolista que é visto no universo do clube como uma das joias mais emblemáticas da formação.









Ver comentários