O Benfica é a equipa mais jovem e com o plantel menos valioso das oito que esta sexta-feira (11h, hora de Lisboa) vão estar no sorteio da Liga dos Campeões em Nyon (Suíça). Indicadores que podem demonstrar, no plano teórico, que a equipa de Roger Schmidt é a mais apetecível no sorteio, que não tem condicionantes e que faz já o emparelhamento para as meias-finais da competição.









