Benfica com problemas e muitas críticas no eixo central da defesa

A derrota com o Zenit (3-1) colocou a nu as debilidades da equipa do Benfica. O eixo central da defesa foi um dos mais criticados, com o capitão Jardel a ser um dos alvos principais.Bruno Lage optou por dar a titularidade ao brasileiro em vez de a Ferro devido ao jogo aéreo dos russos. Foi visível a falta de ritmo do jogador de 33 anos, que não é opção regular desde meio da época passada.Com o argentino German Conti constantemente lesionado, o técnico das águias teme que algum problema físico de Rúben Dias ou de Ferro possa abrir de novo as portas da titularidade a... Jardel.A possibilidade de venda de Rúben Dias em janeiro (Manchester United e City querem o jogador) poderá criar um problema à estrutura técnica do Benfica, depois da má exibição de Jardel na derrota na Rússia, na Champions.Precavendo-se para essa possibilidade, as águias contrataram no último dia do mercado de transferências o brasileiro Morato (custou seis milhões de euros ao São Paulo).O jogador de 18 anos tem evoluído na equipa B e nos juniores (Youth League) e tem mostrado qualidades que têm agradado a Lage. Uma chamada à equipa principal, a curto prazo, sabe o, está por isso a ser equacionada.O Benfica vai recorrer da multa de 3188 euros do Conselho de Disciplina devido ao incidente com o árbitro Tiago Martins no jogo com o V. Setúbal (terá sido atingido com uma moeda que lhe fez um hematoma no peito)."Vieira rua! Já!" Esta foi uma mensagem pintada esta sexta-feira nas imediações do Estádio da Luz. A frase é em tudo idêntica àquelas que foram escritas após a AG do clube em que o líder das águias agarrou um sócio pelo pescoço.