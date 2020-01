Benfica condena adeptos e repudia lançamento de tochas

"Condenamos claramente os adeptos afetos ao nosso clube envolvidos nesses arremessos, reafirmando o nosso empenho em que tais comportamentos sejam totalmente banidos, considerando que os mesmos só prejudicam o Benfica", escreveram este domingo os encarnados numa nota oficial publicada no seu site.Para lá de repudiarem as atitudes dos adeptos no arremesso de tochas e cadeiras no decorrer do V. Guimarães-Benfica (0-1), as águias responsabilizam as forças de segurança "pela incapacidade de controlar tais comportamentos", denunciando roubos e agressões antes e depois do jogo". "Compete às forças de segurança identificar e punir esses elementos que estão a mais nos campos de futebol e que só prejudicam os próprios clubes, que se veem penalizados e responsabilizados por comportamentos a que são totalmente alheios", adiantam.Os ataques do Benfica foram também na direção de Miguel Pinto Lisboa, presidente dos minhotos, que no final do jogo criticou a arbitragem de Nuno Almeida: "Insinua que, no caso das paragens do jogo provocadas por parte dos adeptos afetos ao nosso clube, estas seriam eventualmente deliberadas e articuladas, como expressa quando diz que quando é preciso lançam-se tochas e pára-se o jogo."Por último, e embora não tenha havido uma referência direta, uma crítica a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto."Demonstrando um conhecimento muito próprio das regras do jogo, procurou criar uma polémica totalmente artificial, num lance perfeitamente normal, idêntico a milhares ocorridos em tantos jogos e que nunca até hoje foram sancionados, e de que poderíamos aqui dar vários exemplos, inventando a existência de uma grande penalidade que teria ficado por marcar, quando é totalmente claro que o jogador do Vitória de Guimarães já estava em queda e encostou-se ao adversário", salientaram as águias na nota.O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, garantiu que os "atos" de sábado no estádio vimaranense "vão ter consequências". "Recordo que foi criada a Autoridade para Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, que não precisa de qualquer auto da polícia para atuar", disse o governante.