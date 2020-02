Benfica condena "deplorável ato de racismo de que Marega foi vítima"

O Benfica voltou esta quarta-feira a vincar a sua posição de repúdio sobre qualquer manifestação de racismo e falou pela primeira vez do caso que sucedeu com Marega no V. Guimarães-FC Porto.Nas competições desportivas como na vida não pode haver espaço para a discriminação, seja ela de que natureza for. Em campo somos todos iguais, fora dele todos temos de ter oportunidades de dar expressão às nossas diferenças e competências em plena igualdade", refere o clube da Luz na newsletter diária."UMA CAUSA DE TODOS OS DIASO Sport Lisboa e Benfica e a sua Fundação todos os dias fazem da solidariedade e da inclusão uma ação permanente, e de há muito que fazemos do combate ao racismo uma causa prioritária, participando de forma ativa em diversas iniciativas da UEFA.Mais do que nunca, confrontados com o deplorável ato de racismo de que o jogador Marega foi vítima, importa recordar as palavras do Presidente Luís Filipe Vieira quando, a 23 de outubro de 2019, lançámos uma pioneira iniciativa pela igualdade junto da UEFA."O Sport Lisboa e Benfica fez questão de se associar à campanha #EqualGame da UEFA porque a nossa história, como instituição de referência desportiva em Portugal, no resto da Europa e mundo, acolhe múltiplos exemplos e tem tudo a ver com os valores de inclusão, de diversidade e de acessibilidade que esta iniciativa promove e que estão inscritos na nossa identidade.Uma das nossas grandes forças sempre foi sermos um espaço aberto, popular e diversificado de talento, de oportunidades e de humanismo, bastando recordar esse maior símbolo do nosso clube, Eusébio da Silva Ferreira.Nas competições desportivas como na vida não pode haver espaço para a discriminação, seja ela de que natureza for. Em campo somos todos iguais, fora dele todos temos de ter oportunidades de dar expressão às nossas diferenças e competências em plena igualdade.Estamos totalmente sintonizados com o espírito e os objetivos da campanha #EqualGame da UEFA porque somos parte desse combate, porque somos todos iguais!"