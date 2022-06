A equipa técnica liderada por Roger Schmidt já dá os primeiros passos no Seixal e com a presença de um nome bem conhecido entre os adeptos na estrutura: Javi García. O antigo jogador espanhol assumirá a função de treinador adjunto do técnico alemão, juntamente com Jörn-Erik Wolf, Jens Wissing e Yann-Benjamin Kugel.













Eis todos os nomes e cargos da nova equipa técnica do Benfica:



Leia também Três adjuntos acompanham treinador Roger Schmidt no Benfica Treinador: Roger Schmidt (55 anos);

Treinadores adjuntos: Jörn-Erik Wolf (46 anos), Jens Wissing (34 anos), Yann-Benjamin Kugel (42 anos) e Javi García (35 anos);

Treinador de guarda-redes: Fernando Ferreira (43 anos);

Análise e observação: Nuno Cesário (32 anos) e Rúben Soares (31 anos).

