Benfica confirma operação ao joelho esquerdo do brasileiro David Neres

O extremo internacional brasileiro David Neres foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo, na cidade francesa de Lyon, confirmou esta quinta-feira o Benfica.

Neres, de 26 anos, lesionou-se no empate caseiro dos campeões nacionais e líderes da I Liga frente ao Casa Pia (1-1), em 28 de outubro.

"O jogador David Neres foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão do menisco interno do joelho esquerdo. A operação, que decorreu com sucesso, foi efetuada em Lyon pelo Dr. Bertrand Sonnery-Cottet e acompanhada pelo departamento médico do Benfica", lê-se no sítio oficial dos lisboetas na Internet.