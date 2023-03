Benfica conhece hoje adversário nos 'quartos' da Liga dos Campeões

O Benfica conhece esta sexta-feira o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num sorteio sem restrições e que vai decorrer pelas 11h00 (horas de Lisboa), em Nyon, na Suíça.

Chelsea e Manchester City, de Inglaterra, Bayern Munique, da Alemanha, Inter Milão (que afastou o FC Porto), AC Milan e Nápoles, de Itália, e o detentor do troféu Real Madrid, de Espanha, são os possíveis adversários do Benfica.

O sorteio não terá qualquer restrição nem cabeças de série, sendo que os jogos em casa serão determinadas pela ordem em que os emblemas forem sorteados.

A primeira mão dos 'quartos' está agendada para 11/12 de abril e a segunda para 18/19 do mesmo mês, sendo que, no mesmo sorteio, serão definidos já os encontros das meias-finais, bem como a equioa que atuará como 'anfitriã' na final, marcada para 10 de junho, no Olímpico Atatürk, em Istambul.