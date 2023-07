A estratégia do Benfica para contar com João Félix assenta na esperança de que o jogador venha a boicotar outras propostas. Como a do Galatasaray, que está em melhores condições de cumprir as exigências financeiras do Atlético de Madrid.



O jornal espanhol ‘As’ avançou que o clube turco oferece 10 milhões de euros aos colchoneros por um ano de empréstimo, reservando verba igual para o salário do internacional português.









