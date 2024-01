Benjamín Rollheiser vai reforçar o Benfica neste mês de janeiro. A SAD já tinha acordo com o Estudiantes para o final da época, mas decidiu, juntamente com a equipa técnica de Roger Schmidt, antecipar a integração, numa contratação que ronda os 10 milhões de euros.



Emissários do emblema da Luz deslocaram-se à Argentina para antecipar a contratação e na terça-feira acabou por haver luz verde, com a equipa de La Plata a conseguir mais dinheiro pelo extremo de 23 anos.









