António Salvador, presidente do Sp. Braga, está disposto a esticar a corda e com isso a retardar um acordo com o Benfica tendente à venda de Ricardo Horta, na expectativa de ver o clube da Luz subir a parada pelo avançado. O líder do emblema arsenalista está confiante de que pode forçar os responsáveis do emblema da Luz a aproximarem-se do valor da cláusula de rescisão, fixada em 20 milhões de euros.









