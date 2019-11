Benfica dá reviravolta sofrida e sem brilho

O Benfica garantiu este sábado a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal com um triunfo sofrido e sem brilho frente ao Vizela (2-1), equipa que milita no terceiro escalão do futebol português.O Vizela entrou com ambição e grande vontade de surpreender o campeão nacional. Conseguiu. Não se notou a diferença de dois escalões entre as equipas. Mais rápidos sobre a bola, foram ganhando duelos atrás de duelos. Os jogadores do Benfica entraram sonolentos e macios.A boa organização vizelense acabou por dar frutos logo aos 6’, quando Samu aproveitou a passividade de Gabriel para ganhar espaço e rematar certeiro para o 1-0.Mas ao contrário do que se podia pensar, este murro no estômago não foi suficiente para deixar os jogadores do Benfica em alerta. Tudo em esforço, muitos passes errados e, acima de tudo, pouca vontade frente a uma equipa com coragem para olhar o campeão nacional olhos no olhos.Nem mesmo a expulsão de Ericson (26’) retirou a ambição aos vizelenses, que continuaram a ser a melhor equipa em campo. Fruto de uma solidariedade atroz e com um desejo gigante de fazer Taça.O Benfica revelava grande desacerto ofensivo, com Raul de Tomas a ser o espelho dessa inoperância.Lage desesperava no banco e na segunda parte deu um puxão de orelhas à equipa. Vinícius entrou e agitou o jogo encarnado. O desgaste provocado por jogar com menos um começou a fazer-se sentir. Jota assistiu Raul de Tomas no empate. Foi só encostar para golo.Grimaldo ainda rematou à trave. Mas a estocada final nas pretensões vizelenses acabou por surgir através de Vinícius. Um golo que valeu uma reviravolta, mas não tapou as carências profundas da equipa.