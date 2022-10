Roger Schmidt vai regressar ao seu ‘onze de gala’ em Paris, esta terça-feira, no novo duelo com o PSG, referente à 4ª jornada da Liga dos Campeões. Segundo sabe o CM, o treinador do Benfica ficou muito agradado com a resposta global da equipa ‘alternativa’ apresentada no sábado, frente ao Rio Ave (vitória por 4-2), mas está consciente de que na Cidade Luz as exigências são de outro nível.









