A euforia dos adeptos do Benfica com o futebol apresentado por Roger Schmidt já está a render vários milhões de euros ao Benfica. Ao que o CM apurou junto de fonte do clube encarnado, o entusiasmo à volta da equipa teve impacto imediato na venda de lugares anuais no Estádio da Luz e no merchandising, sobretudo ao nível das camisolas.









