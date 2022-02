O jogo com o Ajax na quarta-feira, para a Champions, está a provocar grande preocupação entre a equipa técnica do Benfica. A capacidade ofensiva do conjunto neerlandês bem como as dificuldades defensivas das águias no último jogo com o Boavista (2-2) devem levar Nélson Veríssimo a apostar em Meité para reforçar o meio-campo, sabe o Correio da Manhã.