Benfica defronta Dinamo Zagreb nos 'quartos' da UEFA Youth League

O Dinamo Zagreb venceu esta quarta-feira no reduto do Bayern Munique por 6-5, no desempate por grandes penalidades, e vai receber o Benfica nos quartos de final da UEFA Youth League em futebol, em 17 ou 18 de março.

Nos 90 minutos, a formação croata esteve a vencer por 2-0, com tentos de Tomislav Krizmanic, aos dois, e do albanês Bernard Karrica, aos 29, mas os bávaros chegaram ao empate, por León Dajaku, aos 36, e Josko Gvardiol, aos 88, na própria baliza.

No desempate por penáltis, o Bayern chegou a liderar por 3-1, mas os croatas prevaleceram e repetem a presença nos 'quartos' de 2018/19 - perderam no reduto do Chelsea por 4-2, também nas grandes penalidades, após 2-2 no tempo regulamentar.

O Benfica, finalista vencido em 2013/14 e 2016/17, garantiu na terça-feira a quinta presença nos quartos de final, em sete edições, ao bater o Liverpool por 4-1, no Benfica Campus, no Seixal.

Gonçalo Ramos, aos 13 e 59 minutos, Tiago Dantas, aos 22, de grande penalidade, e Nuno Tavares, aos 26, de livre direto, apontaram os tentos dos 'encarnados', enquanto Tyler Morton faturou para os ingleses, aos 38.

O vencedor do embate entre Benfica e Dinamo Zagreb qualifica-se para as meias-finais, nas quais defrontará Estrela Vermelha, Midtjylland ou Ajax, no Estádio Colovray, em Nyon, na Suíça, num embate marcado para 17 de abril.