Benfica deixa voar 19 milhões de euros com afastamento da Champions

Com o empate (2-2) em casa do Leipzig e o afastamento dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica deixou escapar a possibilidade de ganhar 19,4 milhões de euros.Cada vitória na fase de grupos da Champions vale 2,7 milhões, num ganho potencial de 16,2 milhões mediante seis triunfos na fase de grupos. Como as águias já perderam três jogos e empataram outro (o empate só vale 900 mil euros), deixaram de receber 9,9 milhões que teriam encaixado só com vitórias nesses quatro jogos. A este montante há que juntar os 9,5 milhões que teriam sido garantidos com o apuramento para os oitavos de final, o que dá os tais 19,4 milhões.Refira-se que a passagem às eliminatórias seguintes aumentaria o ‘bolo’ a receber pelos encarnados: mais 10,5 milhões nos quartos de final, 12 milhões nas ‘meias’, 15 milhões na final e 4 milhões com a vitória na prova europeia.À data de hoje, o Benfica tem garantidos 46,9 milhões, valor que não inclui os direitos televisivos (entre 4 e 5 milhões, mas a UEFA só faz as contas no fim da época) e a bilheteira (pelo menos 1,5 milhões). Só que esta receita milionária fica aquém do previsto pelo clube.sabe que Domingos Soares de Oliveira, administrador-executivo da SAD, está insatisfeito por a equipa não ter atingido a meta estabelecida, o que terá consequências para o plantel e para o técnico. A estrutura diretiva entende que Bruno Lage está obrigado a revalidar o título de campeão nacional.Mesmo que se qualifique para a Liga Europa, o Benfica vai reduzir o plantel em janeiro.O objetivo é poupar na massa salarial após a saída da Champions. Conti, Fejsa, Samaris, Zivkovic e Caio Lucas são os jogadores considerados excedentários. Juntos têm um valor de mercado de 30,5 milhões de euros.