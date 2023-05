Benfica demolidor a um passo do 38

Falta pouco, muito pouco para o Benfica se tornar campeão nacional pela 38.ª vez. Uma vitória demolidora em Portimão permite aos encarnados começarem a preparar a festa, que até pode acontecer já este domingo, se o FC Porto perder com o Casa Pia.









A entrada do líder do campeonato foi verdadeiramente avassaladora. Logo aos 2’ João Neves rematou ao poste e pouco depois Grimaldo atirou para a baliza do Portimonense. Golo validado pelo assistente e pelo VAR, apesar de não ser totalmente claro que a bola tenha ultrapassado a linha de golo. As oportunidades sucediam-se na baliza algarvia. Kosuke, a barra e a falta de pontaria evitaram que o Portimonense chegasse à meia hora de jogo com mais dois ou três golos encaixados.

Como o Benfica não conseguia marcar, Relvas deu uma ajuda. O defesa algarvio teve a infelicidade de marcar na própria baliza. Depois, num lance fortuito, Pedrão reduziu para a equipa da casa quando pouco ou nada tinha feito para o conseguir.









Leia também Benfica goleia o Portimonense por 5-1 e fica a uma vitória do título de campeão As atenções voltaram-se de novo para a baliza do Portimonense. Ramos ameaçou para o terceiro, mas Kosuke defendeu. Em cima dos 45’, o máximo goleador do campeonato (18) não falhou, num grande lance individual.

O segundo tempo acabou por ser menos intenso, mas sempre com o desperdício dos avançados do Benfica a vir ao de cima. Kosuke foi defendendo o que conseguia, até à entrada do benfiquista Musa. O croata, em dois minutos, bisou (num dos lances com muitas culpas para o guardião japonês).





Segue-se o Sporting no caminho das águias até à festa que muitos adeptos anseiam e já planeiam. A única certeza até ao momento, e quando faltam dois jogos para o fim do campeonato, é que o Benfica já garantiu a entrada direta na Champions em 2023/2024.







POSITIVO

REGRESSO DO GOLEADOR



Estava há sete jogos sem marcar e este sábado apareceu de novo. Corre muito, desgasta os adversários e consegue ter várias chances. Este sábado foi decisivo num golo à ponta de lança. Técnico e mortífero.





NEGATIVO

INEFICÁCIA LEVA A IRRITAÇÃO



O Benfica marcou cinco mas teve chances claríssimas para marcar o dobro. Roger Schmidt teve momentos de alguma irritação no banco, devido à ineficácia evidenciada pelos seus jogadores.





ARBITRAGEM

PENÁLTI POR ASSINALAR



No golo de Grimaldo não existe uma repetição que confirme inequivocamente que a bola entrou na totalidade. Bem ao anular golos de João Mário e Rafa por fora de jogo. Aos 85’ penálti por assinalar sobre Ramos.



Trio encarnado escapa ao amarelo e pode jogar frente ao Sporting

Nenhum dos três jogadores do Benfica em risco de exclusão viu cartão amarelo. Grimaldo, António Silva e João Mário estão, assim, em condições de defrontar o Sporting na próxima jornada. Da parte dos leões, uma mão-cheia de jogadores também corria perigo de falhar a próxima ronda se fossem admoestados, mas Matheus Reis, Nuno Santos, Morita, Edwards e Chermiti escaparam incólumes. Quem falha o dérbi é Adán, que foi expulso.