O Benfica perdeu esta sexta-feira com o Farense (II Liga), por 5-4, num jogo de preparação realizado no Seixal, com Pizzi a marcar três golos de grande penalidade. Jorge Jesus, que prepara o jogo com o Trofense para a Taça de Portugal (dia 16) com muitas ausências, devido às seleções, apresentou um onze em 3x4x3 com Helton Leite; André Almeida, Morato e Ferro; Diogo Gonçalves, Gedson, Meite e Gil Dias; Pizzi, Everton e Rodrigo Pinho.









O Benfica teve em Pizzi o homem-golo, ao fazer um hat trick em três grandes penalidades. Houve um autogolo apontado por Alex Pinto

Já os golos do Farense foram apontados por Pedro Henrique, Mica, Paollo Madeira e Mayambela, que bisou na partida. O Farense, da II Liga e que na Taça de Portugal vai defrontar o Cinfães, alinhou com a seguinte equipa: Ricardo Velho; Bandarra, Robson, Eduardo Mancha e Abner; Jonatan Lucca, Fabricio e Mica; Vasco, Pedro Henrique e Ponde.