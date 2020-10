Benfica desiste da contratação de Rúben Semedo

Rúben Semedo já não vem para o Benfica. Fonte do clube da Luz revelou ao CM que Luís Filipe Vieira desistiu da contratação do internacional português.



O clube da Luz falhou o acordo com o Olympiacos uma vez que o Benfica considerou exagerados os 15 milhões de euros exigidos pelos gregos para libertar o central. Luís Filipe Vieira não pretendia ir além dos oito milhões mas aceitava incluir um valor extra mediante objetivos. O clube grego recusou a proposta.





Rúben Semedo era um pedido de Jorge Jesus a Luís Filipe Vieira, o presidente que agora resolveu deixar cair o negócio.