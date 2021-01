As negociações entre William Carvalho e o Benfica não existiram, garantiu à CMTV fonte oficial dos encarnados.Segundo a mesma fonte, o Benfica não vai avançar para a contratação do médio ex-Sporting e nunca existiu qualquer negociação para a sua aquisição.Recorde-se que nas últimas semanas o médio do Bétis tem sido apontado aos encarnados.