A condenação de César Boaventura, na justiça civil, por três crimes de corrupção ativa a favor do Benfica não deverá ter consequências para o clube a nível desportivo, defendem ao Correio da Manhã vários juristas.



Boaventura foi condenado, com pena suspensa, a três anos e quatro meses de prisão por ter aliciado Cássio, Lionn e Marcelo a facilitarem a derrota do Rio Ave contra as águias num jogo para a Liga em 2015/16.









