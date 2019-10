Benfica domina primeiro dérbi no feminino e vence Sporting por 3-0

O Benfica venceu (3-0) este sábado, com surpreendente facilidade, o primeiro dérbi oficial frente ao Sporting em futebol feminino. O jogo no Estádio da Luz contou com 12 812 pessoas nas bancadas, ultrapassando o anterior recorde em partidas oficiais - na época passada, a final da Taça de Portugal em que o Benfica derrotou (4-0) o Valadares Gaia teve 12 632 espectadores no Estádio Nacional.Apesar do novo máximo, a assistência ficou aquém do esperado, não ultrapassando o valor registado (15 204) em março deste ano num jogo particular, de cariz solidário, com as mesmas protagonistas.Antes deste jogo, e disputadas três jornadas, Benfica e Sporting dividiam o 1º lugar com 9 pontos. Mas não se viu qualquer vislumbre desse equilíbrio no relvado. A equipa da casa dominou todo o encontro e passa a liderar o campeonato nacional com três pontos de vantagem.Só nos minutos iniciais da segunda parte o Sporting tentou reagir ao golo de Nycole, aos 24’ - a brasileira, de 19 anos, festejou à Cristiano Ronaldo. Mas as duas guarda-redes do Benfica (Daniele, lesionada, saiu de maca a chorar) não tiveram trabalho e Darlene colocou o resultado em números mais ajustados, ao bisar na partida.Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, assistiu ao primeiro dérbi oficial contra o Sporting no futebol feminino sentado ao lado de Fernando Gomes, presidente da FPF. Os dirigentes encarnados Rui Costa e Luisão e o treinador Bruno Lage estiveram na bancada."As minhas atletas foram umas campeãs. O objetivo foi cumprido e agora é seguir em frente", disse este sábado Luís Andrade, treinador da equipa de futebol feminino do Benfica. Susana Cova, treinadora do Sporting, defendeu que "o resultado não foi justo".