Benfica e Boavista empatam no Bessa

Do céu ao inferno. Uma primeira parte do Benfica e uma segunda do Boavista. Este foi o resumo fiel do que esta sexta-feira se passou no Bessa, com as águias a desperdiçarem dois golos de vantagem, bem como a oportunidade de se aproximarem dos rivais.Taarabt foi a surpresa no onze de Nélson Veríssimo e acabou por ser decisivo, até ao intervalo. O Benfica entrou a dominar mas sem grande intensidade. Gonçalo Ramos esteve perto de marcar logo a abrir, mas a ex-águia Javi García cortou no último instante. A equipa de Petit respondeu pelo avançado croata Musa, que durante o primeiro tempo foi o mais perigoso.Aos 21’, Taarabt surgiu no sítio certo, após calcanhar de Rafa, e com um remate colocado fez o primeiro das águias. Com mais domínio, mas sem grande espetacularidade, o Benfica dominava as operações, deixando aqui ou ali espaço para as panteras terem as suas chances.Perto da meia hora do jogo, o Benfica fez o 2-0, depois de uma rápida descida pela esquerda, com Darwin a servir Rafa, que não conseguiu enganar Bracali. Grimaldo, que vinha embalado, acompanhou e aproveitou bem a sobra para fazer o segundo.O Benfica marcou mais duas vezes por Everton e Darwin, mas os golos foram anulados por posição irregular em ambos.Tudo mudou após o intervalo. Águias irreconhecíveis e panteras demolidoras. Foram superiores em todos os aspetos. Marcaram dois golos por Sauer e Makouta, mandaram uma bola ao poste por Hamache e tiveram sempre um grande domínio perante um Benfica sem norte (principalmente na defesa), sem chama e sem qualidade.A equipa de Nélson Veríssimo termina com um péssimo resultado, depois de uma primeira parte em que nada fazia prever o desfecho final.Segue-se o Ajax e o seu ataque avassalador para a Champions. Pela amostra defensiva de esta sexta-feira, os encarnados têm muito, mas muito com que se preocuparem.nBoa jogada coletiva do Benfica com a bola a passar por Darwin e Rafa até ao destinatário final. À entrada da área, e pelo buraco da agulha, Taarabt remata fora do alcance de Bracali.Darwin é desmarcado por Grimaldo e já na área assiste Rafa que remata para defesa de Bracali. A bola sobra para Grimaldo, que quase na pequena área só teve de empurrar para o 2-0.Perante a apatia da defesa encarnada, Makouta, à entrada da área, dispara com violência e sem hipóteses para Odysseas, que ainda toca na bola, mas sem conseguir evitar o empate.A equipa de Petit não venceu, mas teve uma 2ª parte tão dominadora e com tantas chances que o empate (8º nos últimos nove jogos) acaba por saber a pouco. Sauer, Hamache e Musa estiveram em grande.Incompreensível como uma equipa que foi dominadora até ao intervalo e que marcou duas vezes teve um segundo tempo tão mau. Não conseguiu estender o seu jogo e teve uma defesa de papel.Lances polémicosDois golos bem anulados ao Benfica por fora de jogo. Os boavisteiros reclamaram dois penáltis sobre Yusupha (51’) e Sauer (64’). Grimaldo (85’) e Hamache (90’) escaparam ao vermelho.u "Se tivéssemos marcado o 3-0, o jogo acabava. Não fizemos isso e na segunda parte não estivemos tão bem. Empatar este jogo foi uma loucura, porque a primeira parte foi toda do Benfica", afirmou esta sexta-feira Taarabt, dizendo que preferia não ter marcado um golo e vencer o jogo.n"Na primeira parte e no início da segunda podíamos ter resolvido o jogo. Depois, o Boavista foi-nos empurrando e nós sem capacidade de suster o ímpeto. Muito demérito nosso na segunda parte. Os adeptos estão frustrados e nós também", disse Nélson Veríssimo, no final do encontro desta sexta-feira."As substituições não resultaram, mas não só. A equipa como um tudo não funcionou e a responsabilidade é do treinador. Temos de recuperar os jogadores, física e emocionalmente, para o Ajax", frisou o treinador do Benfica.Odysseas – Mancha importante aos 47’, perante Musa. Sem hipóteses nos golos.Lázaro – Apanhado pela enxurrada boavisteira a seguir ao intervalo. Fraquinho.Otamendi – Parecia estar a segurar o barco na tempestade, mas rapidamente também cometeu erros decisivos.Vertonghen – Ainda com a equipa a ganhar, foi dos primeiros a tremer. O que se confirmou da pior maneira.Grimaldo – Marcou o segundo golo, mas está também ligado ao desastre defensivo.Rafa – Está nos golos. E não só nos do Benfica. É de um erro seu que nasce a recuperação do Boavista.Weigl – Duas recuperações deram no 0-2. Mas depois perdeu o meio-campo.Everton – Está na jogada do 0-1 e teve um golo anulado. Saiu e viu do banco o horror.Gonçalo Ramos – Tal como a equipa. Boa primeira parte, péssimo na segunda. Não aproveitou oferta de Taarabt.Darwin – Participação ativa nos dois golos, não conseguiu acertar com o alvo. Quando o fez, estava em fora de jogo.João Mário – Péssima entrada em campo. Ajudou o barco a ir ao fundo.Radonjic – Também nada ajudou na pior fase.Gilberto – Pouco tempo.Yaremchuk – Igual.De volta ao onze, Adel deu o tom da 1.ª parte. Um golo (o 2.º em 117 jogos, já não o fazia há dois anos) e arrancadas que deviam ter sido aproveitadas. Assim que saiu, foi o descalabro.n