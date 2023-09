O Benfica é o campeão mundial do mercado de transferências da última década. A conclusão é do CIES-Observatório do Futebol, que fez um balanço entre compra e vendas de jogadores de todos os clubes a nível internacional entre 2014 e 2023.



Nos últimos dez anos, o Benfica lucrou 764 milhões de euros com a transação de futebolistas.









