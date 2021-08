As bolas rolaram e ditaram diferentes sortes para as equipas portuguesas na fase de grupos da Liga dos Campeões, que arranca a partir de setembro.O FC Porto calhou no que foi logo apelidado de grupo da morte e o Benfica tem dois Golias para derrubar e um David que pode agigantar-se. Já o Sporting não tem propriamente nenhum tubarão pela frente, integrando um grupo equilibrado, com tudo para apurar-se para os oitavos de final.