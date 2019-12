O Académico de Viseu, que terá pela frente o Canelas 2010, do Campeonato de Portugal. finalizar e a finalizar o FC Porto, que jogam em casa, frente ao Varzim.



A primeira meia final coloca frente a frente os vencedores dos jogos Benfica-Rio Ave e P. Ferreira-Famalicão; já n a outra meia-final estarão em confronto os vencedores dos jogos Ac. Viseu-Canelas e FC Porto-Varzim.

O sorteio para os quartos de final da Taça de Portugal decorreu esta segunda-feira à tarde, na cidade do Futebol, em Caxias, Oeiras,A primeira equipa a ser retirada foi o Paços de Ferreira, que defronta o Famalicão. Já o Benfica, joga no Estádio da Luz diante do Rio Ave.