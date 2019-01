Clássico na Taça da Liga. Conheça as equipas de Benfica e FC Porto que vão entrar em campo

Partida referente às meias-finais realiza-se esta terça-feira em Braga.

17:23

Vaná, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Óliver, Herrera, Brahimi, André Pereira e Marega.

Começou a contagem decrescente para a meia-final da Taça da Liga. E logo com direito a Clássico. Benfica e FC Porto lutam por um lugar na final, a partir das 19h45 no Estádio Municipal de Braga.Onze inicial do: Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa; João Félix e SeferovicOnze inicial doFC Porto já está no Estádio Municipal de Braga.Benfica chega ao Estádio Municipal de Braga.FC Porto está a caminho do palco da meia-final da Taça da Liga.--Benfica e FC Porto disputam esta terça-feira a primeira vaga na final da Taça da Liga de futebol, a disputar no sábado, em Braga, frente ao vencedor do embate entre Sporting de Braga e Sporting, na quarta-feira.Águias e dragões vão defrontar-se a partir das 19h45, pela segunda vez na presente temporada, depois de o Benfica ter imposto a última derrota ao FC Porto (1-0), em 07 de outubro de 2018, na sétima jornada da I Liga, com um golo do suíço Seferovic.A formação comandada por Sérgio Conceição não voltou a perder e somou 20 vitórias e um empate, enquanto os 'encarnados' venceram os últimos quatro jogos, sob o comando de Bruno Lage, que sucedeu a Rui Vitória.O Benfica procura chegar à sua oitava final da competição, que venceu por sete vezes em outras tantas presenças no jogo do título, enquanto o FC Porto vai em busca da terceira participação no jogo decisivo de um troféu que nunca ergueu.Para o embate de terça-feira, Bruno Lage confirmou as ausências de Fejsa e Jonas, enquanto Sérgio Conceição não terá Otávio e Aboubakar, enquanto Danilo e Maxi Pereira estão em dúvida.