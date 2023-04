Benfica e FC Porto na abertura da jornada em jogo com 'vista' para o título

As contas do título na I Liga portuguesa de futebol passam esta sexta-feira pelo jogo 'grande' entre o líder Benfica e o campeão FC Porto, a partir das 18h00, no dia em que arranca a 27.ª jornada da competição.

As atenções estão quase todas viradas para o relvado no Estádio da Luz, em Lisboa, onde o clássico pode acentuar diferenças e abrir o caminho do título às águias, ou, em contraponto, fazer renascer a esperança dos dragões, a 10 pontos da liderança.

O treinador benfiquista Roger Schmidt tem o efetivo quase a 100%, com Gonçalo Guedes, reforço de inverno, a continuar de fora, mas no FC Porto, Sérgio Conceição tem em dúvida os lesionados Zaidu, João Mário e Evanilson, enquanto Diogo Costa e Pepe vão a jogo, segundo indicou o técnico.