Benfica e FC Porto tentam garantir lugar na 'final four' da Taça da Liga

Benfica, recordista de conquistas, e FC Porto, finalista das duas últimas edições, recebem esta quarta-feira Vitória de Guimarães e Estoril Praia, respetivamente, em mais dois jogos dos quartos de final da Taça da Liga de futebol.

Com sete títulos alcançados, o último em 2015/16, o Benfica defronta às 21:00, no Estádio da Luz, o Vitória de Guimarães, que nunca conseguiu ir longe em 13 edições da competição.

Antes, às 18:45, no Estádio do Dragão, o FC Porto, que nunca levantou o troféu, apesar de ter estado em quatro finais, terá pela frente o Paços de Ferreira, que chegou ao jogo decisivo da prova, em 2010/11, acabando por perder para o Benfica (2-1).

Na quinta-feira, é a vez do Sporting do Braga, atual detentor do troféu, receber no Minho o Estoril Praia, que lidera a II Liga.

Com menos espaço no calendário, devido à pandemia da covid-19, a Taça da Liga será este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.

Na terça-feira, a prova arrancou com o Sporting a vencer o Mafra, por 2-0, tornando-se na primeira equipa apurada para a 'final four', que vai decorrer em Leiria, entre 16 e 23 de janeiro.

Programa dos quartos de final da Taça da Liga:

- Terça-feira, 15 dez:

Sporting (I) - Mafra (II), 2-0

- Quarta-feira, 16 dez:

FC Porto (I) - Paços de Ferreira (I), 18:45

Benfica (I) - Vitória de Guimarães (I), 21:00

- Quinta-feira, 17 dez:

Sporting de Braga (I) - Estoril Praia (II), 20:15