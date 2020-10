Em ano de eleições, o Benfica liderado por Luís Filipe Vieira bateu todos os recordes em gastos de transferências desde a fundação do clube. Os números, as promessas e as polémicas que marcam os últimos anos de Vieira à frente dos encarnados. Iúri Martins (iurimartins@cmjornal.pt) Por 13:07

28 de outubro de 2020. É esta a data decisiva para Luís Filipe Vieira na liderança do Sport Lisboa e Benfica. Os sócios do clube vão às urnas votar no presidente para os próximos quatro anos.



O atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que está no cargo desde 2003, é o principal candidato às eleições e assumiu que este será o último mandato em caso de eleição. Mas, além de Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva estão na corrida à presidência das águias [Bruno Costa Carvalho desistiu].



Apesar de ter assumido o cargo máximo do clube em 2003, só em 2009/2010 Luís Filipe Vieira conseguiu começar a traçar um caminho triunfante a nível nacional para os encarnados. A contratação do treinador Jorge Jesus e a mudança na política de contratações foram decisivas para o novo rumo que o clube viria a seguir a partir daí.



O CM mostra-lhe agora os números, os valores, as transferências, os momentos marcantes e os mais polémicos dos últimos anos de liderança de Luís Filipe Vieira no Benfica. Serão as eleições do dia 28 de outubro o fim anunciado do atual presidente encarnado - que está a contas com vários processos na justiça - ou será este um projeto ainda com futuro?

Rangel foi o último a enfrentar Vieira

Depois de vários anos à deriva, o Benfica consegue em 2000 com a chegada de Manuel Vilarinho à presidência do clube, e a posterior entrada de Luís Filipe Vieira, iniciar um processo de credibilização junto de credores e também dentro dos relvados. Luís Filipe Vieira assume a presidência do Benfica em 2003, depois de Manuel Vilarinho ter expressado total apoio à sua candidatura, não se apresentando a eleições.



O primeiro campeonato da 'era Vieira' surge na temporada 2004/05 com Trapattoni ao leme da equipa. Isto depois de na temporada anterior, com Camacho no comando, o Benfica ter conquistado a Taça de Portugal.



Mas o Benfica só se viria a afirmar como candidato à hegemonia do futebol português a partir da época 2009/10 com a chegada do treinador Jorge Jesus e uma mudança profunda na política de transferências.



Em 2012, os sócios do Benfica voltaram a eleger Luís Filipe Vieira para um novo mandato à frente do clube. Foi a última vez que Vieira teve um concorrente, o juiz Rui Rangel, que acabou derrotado por uma larga margem. Nas eleições de 2016, a lista liderada por Luís Filipe Vieira era a única a votos para a presidência dos encarnados.



Agora, dez anos depois da primeira passagem de Jorge Jesus pelo Benfica e em ano de eleições, os encarnados bateram todos os recordes em gastos de transferências, contratando o jogador mais caro da história do clube por 24 milhões de euros, valor superior ao investimento total feito na época 2017/2018 em que os encarnados poderiam ter conquistado o inédito pentacampeoanto.

Comigo vão jogar o dobro do que jogaram no ano passado

A época 2009/2010 marcou um ponto de viragem no Benfica. A chegada do treinador Jorge Jesus ao comando da equipa levou a uma revolução total dentro e fora dos relvados.



Os resultados positivos sucederam-se ao longo da temporada e rapidamente foi intitulada como uma das melhores dos últimos vinte anos. Recorde-se que o Benfica já não ganhava o campeonato desde a temporada 2004/05.



O Benfica conquista o título numa luta acesa frente ao Sporting de Braga, equipa surpresa do campeonato.

34,3M€ Benfica faz o segundo maior investimento de sempre na época 09/10

A época 2009/10 marcou também uma mudança na política de contratações. O Benfica apostou em nomes sonantes como Javi García (ex-Real Madrid), Javier Saviola (seleção da Argentina) e Ramires. Foi também o ano em que David Luiz e Fábio Coentrão deram um salto qualitativo no futebol apresentado dentro das quatro linhas.



No total, o Benfica gastou 34,30 milhões de euros em contratações, o segundo maior investimento de sempre até à data, apenas suplantado pelos gastos na época 07/08 onde o Benfica aplicou 39,17 milhões de euros em contratações como a de Óscar Cardozo, Ángel Di Maria e Maxi Pereira. Contratações essas que foram 'viabilizadas' pelas vendas recorde de Simão e Manuel Fernandes.

583,77M€ Saldo das últimas dez épocas

A venda das principais pérolas da formação, especialmente a transferência milionária de João Félix, permitiu aos encarnados somar milhões às receitas época após época. Esta política de venda tem sido, no entanto, bastante criticada pelos sócios e adeptos mais fiéis das águias.



Mas não tem sido só com pérolas da formação que os encarnados têm somado milhões às receitas. Ederson, Axel Witsel e Raúl Jiménez foram algumas das estrelas internacionais que já passaram pelo clube lisboeta e saíram por dezenas de milhões.

Uma análise ao balanço das receitas e despesas em transferências das últimas 10 temporadas mostra que o Benfica conseguiu um saldo positivo de 583,77 milhões de euros.

98,50M€ Gastos no mercado de verão em 2020

Em ano de pandemia, o Benfica foi o sexto clube que mais gastou no mercado de transferências de verão, segundo avança o site especializado Transfermarkt.



Os encarnados bateram o recorde de transferência mais cara de sempre da história do clube - e do futebol português - ao pagar 24 milhões de euros pelo avançado Darwin Nuñez.

Apesar do forte investimento, o Benfica não conseguiu alcançar um dos principais objetivos da época, a fase de grupo da Liga dos Campeões. Os encarnados foram relegados para a Liga Europa após uma derrota dura frente aos gregos do PAOK.

Penta fará Vieira pensar em novo mandato

Entre outras promessas, Vieira refere que apenas se voltará a candidatar - caso ganhe estas eleições - para alcançar o pentacampeonato. Portanto, Luís Filipe Vieira só irá concorrer nas eleições de 2024 caso os encarnados conquistem os próximos quatro campeonatos.



Mas, recorde-se, o Benfica ficou a apenas sete pontos do pentacampeonato na época 2017/18. O treinador Rui Vitória partiu para o ano decisivo com um corte duro no plantel numa das temporadas de maior desinvestimento. Ederson, Nélson Semedo, Lindelöf e Mitroglou foram algumas das estrelas que abandonaram a equipa no ano em que os encarnados podiam ter alcançado o inédito penta.



Foi exatamente no ano em que podia ter alcançado objetivos inéditos a nível interno que o Benfica apostou menos na contratação de novos jogadores. Krovinovic por 3,50M€ e Mile Svilar por 2,5M€ foram as apostas mais caras dessa temporada, onde as águias só investiram um total de 9,95M€.



Entre os principais flops dessa temporada estavam nomes como Martin Chrien, João Amaral, Mato MIlos, Erdal Rakip ou Douglas.

Título europeu? Nestes 4 anos vou lá chegar. Uma jura que fiz ao meu pai...

título europeu durante o próximo mandato. O líder dos encarnados quer chegar ao tão desejado sucesso europeu que falhou por duas vezes nos últimos 10 anos em finais da Liga Europa perdidas para Chelsea e Sevilha.



Durante uma das entrevistas dadas durante a campanha eleitoral, Luís Filipe Vieira prometeu o tão desejado título europeu. " Luís Filipe Vieira aponta aodurante o próximo mandato. O líder dos encarnados quer chegar ao tão desejado sucesso europeu que falhou porperdidas para Chelsea e Sevilha.Durante uma das entrevistas dadas durante a campanha eleitoral, Luís Filipe Vieira prometeu o tão desejado título europeu. " É uma aposta firme minha ganhar um título europeu. Nestes 4 anos vou lá chegar. Uma jura que fiz ao meu pai e só falta cumprir esta. Hei-de conseguir", atirou.



Mas o tão desejado sucesso europeu tem sido um autêntico falhanço naquela que é a grande montra, a Liga dos Campeões. Desde a temporada 2009/10, o Benfica apenas ultrapassou a fase de grupos da prova milionária por três vezes. Os encarnados caíram na fase de grupos em 7 das últimas 10 temporadas.



Na época 2017/18 o Benfica perdeu todos os encontros da fase de grupos, protagonizando o pior ano de sempre na Champions League. Resultado que coincidiu com o maior desinvestimento de sempre no plantel principal e com o falhanço na conquista do inédito pentacampeonato. Mas o tão desejado sucesso europeu tem sido um autêntico falhanço naquela que é a grande montra, a. Desde a temporada 2009/10, o. Os encarnados caíram na fase de grupos em 7 das últimas 10 temporadas.Na épocao Benfica, protagonizando o. Resultado que coincidiu com o maior desinvestimento de sempre no plantel principal e com o falhanço na conquista do inédito pentacampeonato.

Vieira é arguido em dois processos que correm na Justiça

Os últimos anos da presidência de Luís Filipe Vieira no Benfica têm sido manchados com inúmeros processos em Tribunal que já levaram a buscas no Estádio da Luz e em residências das principais figuras dos encarnados.







Luís Fillipe Vieira é arguido na Operação Lex. O Ministério Público defende que Luís Filipe Vieira utilizou o Benfica para convencer o juiz Rui Rangel a resolver o processo contra o fisco no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. A acusação da Operação Lex revela que Vieira ofereceu a Rangel bilhetes dos jogos do Benfica em Portugal e no estrangeiro, incluindo deslocações. O juiz do Tribunal da Relação de Lisboa terá aproveitado a "exigência" de Vieira para usufruir de mais vantagens relacionadas com os encarnados. A acusação da Operação Lex revela que Vieira ofereceu a Rangel bilhetes dos jogos do Benfica em Portugal e no estrangeiro, incluindo deslocações. O juiz do Tribunal da Relação de Lisboa terá aproveitado a "exigência" de Vieira para usufruir de mais vantagens relacionadas com os encarnados. Vieira está acusado de um crime de oferecerimento indevido de vantagem e incorre uma pena de prisão até três anos ou uma multa até 360 dias.



Em representação da SAD do Benfica, Luís Filipe Vieira é ainda arguido na Operação Saco Azul. Em causa está uma investigação da Autoridade Tributária às contas do clube devido a aspetos fiscais relacionados com o pagamento de IVA e o IRC.



Mas os processos polémicos na Justiça têm sucedido ao longo dos últimos tempos. O Benfica está ainda ligado ao caso dos 'Emails', 'Mala Ciao' e 'Vouchers'. Em causa está uma investigação da Autoridade Tributária às contas do clube devido a aspetos fiscais relacionados com o pagamento de IVA e o IRC.Mas os processos polémicos na Justiça têm sucedido ao longo dos últimos tempos. O Benfica está ainda ligado ao caso dos

Sócios têm contestado cada vez mais a liderença de Vieira

A ligação entre Luís Filipe Vieira e os adeptos/sócios do Benfica tem vindo a deteriorar-se ao longo dos últimos anos. Se muitos já não acreditam nas promessas do presidente, outros já chegaram mesmo a ser confrontados com a fúria do ainda líder dos encarnados.



Em setembro de 2019, Luís Filipe Vieira protagonizou um dos episódios mais chocantes da história democrática do clube encarnado. Durante a intervenção de um sócio na Assembleia Geral do clube, o presidente do Benfica subiu ao palanque, interrompeu o discurso e apertou o colarinho ao adepto, que pedia mais transparência no clube. Dezenas pediram de imediato a demissão do presidente encarnado.

Ainda na mesma Assembleia Geral, Luís Filipe Vieira exultou o seu trabalho como presidente do Benfica, o que motivou novo coro de insultos e assobios. O ainda presidente dos encarnados sugeriu que quem não estivesse satisfeito com o seu trabalho votasse contra nas eleições.



O falhanço da última época desportiva - 2019/20 - veio agudizar ainda mais a relação entre adeptos e presidente. As tarjas de descontentamento sucedem-se e são erguidas tanto nas imediações do Estádio da Luz como nas ruas que circundam o estádio.

Eleições antecipadas para 28 de outubro

A proibição de livre circulação de cidadãos entre concelhos, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, levou o clube a antecipar o ato eleitoral para 28 de outubro - anteriormente marcado para o dia 30.



Na corrida à liderança do Benfica estarão quatro listas lideradas por Luís Filipe Vieira (Lista A), João Noronha Lopes (Lista B) e Rui Gomes da Silva (Lista D) [A lista C de Bruno Costa Carvalho desistiu].



Os sócios do Benfica poderão votar entre as 8h da manhã e as 22h00 do dia 28 de outubro em 25 locais.



Distribuição de votos por anos de filiação

Sócios com 1 a 5 anos de filiação - 1 voto

Sócios com 5 a 10 anos de filiação - 5 votos

Sócios com 10 a 25 anos de filiação (Filiais e Delegações) - 20 votos

Sócios com mais de 25 anos de filiação (Casas do Benfica) - 50 votos