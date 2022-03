Benfica e Sporting de Braga conhecem hoje adversários nos 'quartos' europeus

O Benfica, na Liga dos Campeões, e o Sporting de Braga, na Liga Europa, conhecem esta sexta-feira os seus adversários nos quartos de final das respetivas provas europeias de futebol, em sorteios marcados para Nyon, na Suíça.

Pela quinta vez no 'top 8' da principal prova europeia de clubes na 'era' Champions (desde 1992/93), o clube da Luz só pode 'escolher' entre ingleses (Manchester City, Liverpool e Chelsea), espanhóis (Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal) e os alemães do Bayern Munique.

Sobrevivente entre as equipas fora do 'top 4' europeu, o Benfica 'desejará' enfrentar o Villarreal ou o Atlético de Madrid, de João Félix, e, sobretudo, que não lhe saia ao caminho os 'inacessíveis' Bayern Munique, Liverpool e Manchester City, de Ederson, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva.

Os 'encarnados', bicampeões europeus em 1960/61 e 1961/62, nunca ultrapassaram os quartos de final da 'Champions', fase em que 'tombaram' em 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (FC Barcelona), 2011/12 (Chelsea) e 2015/16 (Bayern Munique).

Para chegar a esta fase, o Benfica foi segundo classificado do Grupo E, atrás do Bayern Munique e à frente do FC Barcelona, que somava 17 presenças seguidas nos 'oitavos', e do Dinamo Kiev, para, nos 'oitavos', eliminar o Ajax (2-2 em casa e 1-0 fora).

Na Liga Europa, o Sporting de Braga tem como possíveis adversários os espanhóis do FC Barcelona, os ingleses do West Ham, os italianos da Atalanta, os alemães do Leipzig e do Eintracht Frankfurt, os escoceses do Rangers os franceses do Lyon, que afastaram o FC Porto nos 'oitavos'.

Em termos teóricos, o Rangers seria o adversário menos complexo para os 'arsenalistas', mesmo tendo em conta que, em 2019/20, foram os escoceses a eliminar os 'arsenalistas' nos 16 avos de final, com dois triunfos (3-2 em casa e 1-0 em Braga).

O sorteio da Liga dos Campeões realiza-se às 12h00 locais (11h00 em Lisboa), enquanto o da Liga Europa começa às 13h30 (12h30). Pelas 15h00 (14h00), realiza-se ainda o da Liga Conferência Europa.

Nas três competições, e além dos quartos de final, serão também sorteadas as meias-finais.