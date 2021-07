Benfica e Sporting não poderão jogar em casa na mesma jornada da I Liga 2021/22

O Benfica e o Sporting não poderão jogar em casa na mesma jornada, tal como o FC Porto e o Boavista, de acordo com as condicionantes divulgadas esta quarta-feira pela Liga de clubes para o sorteio do I Liga de futebol 2021/22 marcado para quinta-feira.

A entidade organizadora da I e II Ligas de futebol divulgou as condicionantes definidas para o sorteio daquelas competições para a época 2021/22, estabelecendo, desde logo, que o duo de equipas Benfica/Sporting, FC Porto/Boavista, Sporting de Braga/Vitória de Guimarães, Gil Vicente/Famalicão e Moreirense/Vizela não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada.

Por outro lado, a LPFP irá evitar no sorteio, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média e que são o FC Porto (17,33 pontos), o Benfica (17,00), o Sporting (16,33), o Sporting de Braga (15,33) e o Vitória de Guimarães (12,67).

A Liga também irá evitar, na medida do possível, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias (Liga dos Campeões, Liga Europa ou Liga Conferência) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições.

Estabelece ainda a entidade organizadora dos campeonatos profissionais que nas jornadas 6,7,9,10,23,26,29 e 32 da I Liga, não poderá haver jogos entre equipas que participam na Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Em relação à II Liga, o sorteio será condicionado para as duas equipas B em competição, FC Porto e Benfica, que deverão jogar entre si na última jornada de cada volta, e para a Académica, que jogará a primeira jornada na qualidade de visitante.