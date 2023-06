O Benfica e o Sporting tentaram desviar Bruma do Sp. Braga, apurou o Mais Sport. Só a rápida intervenção do líder bracarense, António Salvador, permitiu contratar o avançado ao Fenerbahçe por 6,5 milhões de euros.



O interesse do Benfica surgiu após o jogo dos minhotos na Luz, com Roger Schmidt a enviar uma mensagem ao atleta com quem tinha trabalhado no PSV.









