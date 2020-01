Benfica eficaz obriga FC Porto a vencer Clássico

Um golo, uma vitória e três pontos fulcrais. O Benfica sofreu, e muito, em Guimarães, mas saiu ainda mais por cima na classificação e vê de cadeirão o clássico de hoje em Alvalade na perspetiva de confirmar o aumento do fosso para os rivais - está a sete do FC Porto e a 16 do Sporting.É a matemática do futebol. Ganha quem marca mais. A equipa de Lage esteve grande parte do encontro de ontem encostada às cordas, rematou menos do que o adversário, mas acabou a sorrir com o mesmo resultado obtido na época anterior (por duas vezes).Sem grandes surpresas, os onzes subiram a um relvado de um estádio já em ebulição - o que nem sempre foi positivo. Desde início que o domínio territorial ficou com os da casa, mas, à primeira bicada, a águia matou. Cervi finalizou de pé direito (!) a jogada que desenhou na sua cabeça. Pizzi fez a assistência.Com os festejos, veio a primeira de várias interrupções no jogo - arremesso de tochas e cadeiras para o relvado, maioritariamente junto à bancada dos adeptos do Benfica. O V. Guimarães não desistiu e empurrou o adversário para a área. Odysseas conseguiu superiorizar-se aos remates de Evangelista, Edwards e João Carlos Teixeira. Pelo meio, um penálti por assinalar de Rúben Dias num lance de difícil análise.Segunda parte e tudo igual, embora com menos trabalho para Odysseas, a não ser um lance crucial aos 68’. O tempo corria a favor das águias, que foram ganhando fôlego e terreno - podia ter acabado com tudo, em lances de Pizzi e Gabriel. Tudo feito. Batalha vencida, 12ª vitória seguida e mais pressão no Dragão."O clássico entre Sporting e FC Porto? É normal que seja um resultado que pode interessar, mas ainda estamos na primeira volta. Na época passada fizemos a segunda volta que fizemos [16 vitórias e 1 empate]. É ainda prematuro fazer qualquer análise", disse ontem Bruno Lage.O técnico do Benfica preferiu destacar o mérito da sua equipa: "Marcámos o golo, como tal somos justos vencedores." "Tínhamos de defender muito bem. O Vitória é uma equipa muito forte a jogar por dentro e a procurar jogadores no corredor contrário. A equipa tinha de ser forte a defender, se não o adversário criava situações de golo", enalteceu o técnico.Ao seu estilo, Bruno Lage não se coibiu de criticar os próprios adeptos: "Por um lado, esteve um ambiente fantástico, num estádio magnífico, à inglesa. Mas são de lamentar as paragens. Marcámos o golo, e depois estivemos equilibrados a atacar e a defender."O árbitro Nuno Almeida viu-se obrigado a interromper o jogo, ao minuto 26, quando várias cadeiras foram arremessadas para o relvado no decorrer de confrontos nas bancadas entre adeptos dos dois clubes.