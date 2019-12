Benfica em alerta com possibilidade de enfrentar Canelas na Taça

O Benfica está preocupado com a possibilidade de poder defrontar o Canelas 2010, equipa constituída por alguns dos Super Dragões, nos quartos de final da Taça de Portugal, apurou oO sorteio dos jogos da Taça realiza-se esta segunda-feira (14h30) na Cidade do Futebol, em Oeiras, e pode colocar o Benfica na rota do clube de Fernando Madureira, o cabecilha dos Super Dragões, a principal claque do rival FC Porto. O Canelas 2010, único representante do Campeonato de Portugal na prova, ficou conhecido pela agressividade que colocava em campo, intimidando os adversários.Entradas duras, agressões a rivais e a árbitros fazem parte da história desta equipa, associada aos Super Dragões. As águias temem que se o sorteio ditar um embate entre as equipas, possa ser colocada em causa a integridade física dos seus jogadores."Queremos que nos calhe o Benfica e no nosso estádio", disse Fernando Madureira ao, acrescentando: "Só assim podem provar o nosso ADN". Questionado sobre as preocupações reveladas pelo Benfica, o chefe dos Super Dragões disse que há sete equipas que podem defrontar, mas que "gostava muito" que fossem os encarnados .O Benfica poderia proporcionar uma boa casa, com a lotação esgotada, mas ‘Macaco’ garante: "Não queremos o dinheiro do Benfica. Vamos fornecer o mínimo de bilhetes possível. Queremos uma casa com os nossos adeptos e do FC Porto."Já sobre a possibilidade do sorteio ditar um encontro com o FC Porto, Madureira é perentório: "Se assim for, que o jogo seja no Dragão. Seria um prémio enorme para os jogadores da nossa equipa, alguns Super Dragões, poderem pisar aquele relvado."Bruno Lage já parece ter feito as escolhas no que às dispensas diz respeito. Na reabertura do mercado de transferências, a partir do dia 1 de janeiro, Fejsa (na foto), Zivkovic e Conti têm indicações para procurarem novo clube.O trio não conta para o técnico e a sua saída também aliviaria, e muito, a folha salarial da SAD encarnada. Um possível empréstimo de De Tomas ainda é uma hipótese.Até chegar aos quartos de final da Taça de Portugal, o Canelas eliminou quatro equipas: Sertanense (nos oitavos de final), Pedras Salgadas, Valadares Gaia (em duas circunstâncias, uma vez que a equipa foi repescada na 3ª eliminatória) e o Ançã.O estádio onde o Canelas habitualmente joga, em Vila Nova de Gaia, tem capacidade para mais de dez mil espectadores. A equipa gaiense ocupa o 8º lugar da série B do Campeonato de Portugal e o objetivo passa pela manutenção.Fernando Madureira, conhecido por ‘Macaco’, de 44 anos, é o capitão do Canelas 2010. Esta temporada a sua utilização tem sido escassa: participou em quatro jogos (108 minutos).